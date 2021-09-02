«Это под силу только великим». Сантуш – о победном дубле Роналду в ворота Ирландии

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал победный дубль Криштиану Роналду в матче отборочного турнира ЧМ-2022 с национальной командой Ирландии (2:1). 36-летний нападающий отметился забитыми мячами на 89-й и 90+6-й минутах, что принесло его команде волевую победу.

«Это Роналду. Он всегда такой и всегда таким был. Это под силу только великим игрокам. Матч складывался не очень хорошо, но он решил его исход, и мы победили», — приводит слова Фернанду Сантуша официальный сайт УЕФА.

Напомним, Криштиану Роналду забил 111 голов за национальную команду Португалии, тем самым превзойдя достижение иранского форварда Али Даеи, который за карьеру забил 109 мячей на международном уровне.