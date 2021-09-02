Гайч — о переходе в «Уэску»: надеюсь, что буду прогрессировать в этой команде

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который накануне перешёл в «Уэску» на правах аренды до конца нынешнего сезона, прокомментировал свой переезд в чемпионат Испании.
«Надеюсь, смогу принести пользу команде и помочь добиться повышения в классе по итогам сезона. Я надеюсь, что буду прогрессировать в этой команде. Это новый вызов в моей карьере. И я готов к нему. На 100 процентов сконцентрирован на своей цели», — цитирует Гайча пресс-служба «Уэски».
Напомним, Адольфо перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины.
Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адольфо в € 8 млн.
- 2 сентября 2021
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