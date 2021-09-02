Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Гайч — о переходе в «Уэску»: надеюсь, что буду прогрессировать в этой команде

Гайч — о переходе в «Уэску»: надеюсь, что буду прогрессировать в этой команде
Комментарии

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, который накануне перешёл в «Уэску» на правах аренды до конца нынешнего сезона, прокомментировал свой переезд в чемпионат Испании.

«Надеюсь, смогу принести пользу команде и помочь добиться повышения в классе по итогам сезона. Я надеюсь, что буду прогрессировать в этой команде. Это новый вызов в моей карьере. И я готов к нему. На 100 процентов сконцентрирован на своей цели», — цитирует Гайча пресс-служба «Уэски».

Напомним, Адольфо перешёл в ЦСКА из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В январе 2021 года форвард отправился в аренду из ЦСКА в итальянский «Беневенто». В 15 матчах нападающий забил два гола. В нынешнем сезоне Гайч пропустил матчи первых туров Российской Премьер-Лиги из-за участия в олимпийском футбольном турнире в Токио в составе национальной команды Аргентины.

Контракт Гайча с ЦСКА действует до 30 июня 2025 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Адольфо в € 8 млн.

Новость по теме
«Уэска» сможет выкупить Гайча у ЦСКА за € 8 млн
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021