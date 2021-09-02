Колосков: Захарян — это нонсенс для российского футбола

Почётный президент Российского футбольного союза Вячеслав Колосков поделился впечатлениями от матча квалификации ЧМ-2022 с национальной командой Хорватии. Встреча закончилась со счётом 0:0. Этот матч стал дебютным для Валерия Карпина в качестве главного тренера национальной команды.
«Желательно было побеждать сборную Хорватии, но это зависит не только от сборной России, хорваты же тоже играют в футбол и оказывают какое-то сопротивление. Сейчас нам важен результат, в этом смысле ничья — приемлемый результат. Во-первых, это дебютная игра для Карпина. Очень сложно за три полноценных тренировочных дня выстроить игру, наиграть какие-то комбинации, понять какие замены могут усилить игру. Хотя замены, которые были сделаны вчера, усилили атакующий потенциал команды. В целом, у Валерия Георгиевича было очень мало времени, чтобы выстроить чёткую и внятную игру.
Во-вторых, сборная Хорватии изначально считалась фаворитом нашей группы. Все специалисты считали, что хорваты безоговорочно будут идти на первом месте, а все остальные будут бороться за вторую строчку. Жизнь показала иное: с хорватами можно и нужно играть, было достаточно моментов для реализации.
Дальше всё зависит от того, как сборная сыграет с Кипром и Мальтой. Сформируется костяк команды, будет более понятна структура игры. Я вижу хорошие перспективы на выход из группы. Команда играет в более атакующий и смелый футбол. Сборной России нужно немного раскованности и сыгранности, тогда придёт и результат. Вчера акцент был сделан на атакующий футбол, причём даже без ярко-выраженного нападающего: у нас их три, но никто не появился в стартовом составе.
Захарян — это нонсенс для российского футбола. Во всех сборных играют парни, которым по 18-19 лет: в той же Испании или Англии, где молодые футболисты являются одними из ведущих игроков. Это тенденция времени. Захаряна можно только похвалить, он достойно проявил себя», — сказал Колосков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
- 2 сентября 2021
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