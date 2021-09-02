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Экс-хавбек ЦСКА Ефремов стал игроком «Акрона»

Экс-хавбек ЦСКА Ефремов стал игроком «Акрона»
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Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком футбольного клуба «Акрон», который выступает в первенстве ФНЛ.

По информации клубной пресс-службы, 26-летний полузащитник подписал контракт с тольяттинцами до конца сезона-2021/22. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Ефремов является воспитанником академии им. Коноплева. Выступал за московский ЦСКА, в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского «Слована» завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии. Также Дмитрий Ефремов выступал за «Оренбург», «Урал» и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную сборную России.

Последним клубом Дмитрия Ефремовы были самарские «Крылья Советов».

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