Экс-хавбек ЦСКА Ефремов стал игроком «Акрона»

Бывший полузащитник московского ЦСКА Дмитрий Ефремов стал игроком футбольного клуба «Акрон», который выступает в первенстве ФНЛ.

По информации клубной пресс-службы, 26-летний полузащитник подписал контракт с тольяттинцами до конца сезона-2021/22. Финансовые детали сделки не разглашаются.

Ефремов является воспитанником академии им. Коноплева. Выступал за московский ЦСКА, в котором становился чемпионом России, обладателем Кубка и Суперкубка России. В составе чешского «Слована» завоевал бронзовые медали чемпионата Чехии. Также Дмитрий Ефремов выступал за «Оренбург», «Урал» и сборные России различных возрастов. В 19 лет дебютировал за главную сборную России.

Последним клубом Дмитрия Ефремовы были самарские «Крылья Советов».