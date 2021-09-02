Президент «Сампдории»: для всех хорошо, что Роналду ушёл в «Манчестер Юнайтед»

Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».
«Иногда лучше потерять в деньгах, чем удерживать того, кто не хочет остаться. Такой игрок уже не будет выкладываться по полной. Для всех хорошо, что Роналду ушёл в „Манчестер Юнайтед“. Для него самого это лучший вариант, ведь он уже не был прежним Роналду», — приводит слова Ферреро Sky Sport Italia.
Криштиану уже выступал за манкунианцев в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.
Главные события АПЛ в нашем специальном телеграм-канале. Подписывайся.
Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»
- 2 сентября 2021
-
12:08
-
11:50
-
11:40
-
11:37
-
11:32
-
11:18
-
11:09
-
11:04
-
11:00
-
10:59
-
10:45
-
10:45
-
10:36
-
10:13
-
10:03
-
09:54
-
09:50
-
09:40
-
09:35
-
09:31
-
09:30
-
08:48
-
08:30
-
08:28
-
07:53
-
07:37
-
07:21
-
07:15
-
07:01
-
06:36
-
06:27
-
06:01
-
05:52
-
05:39
-
05:22