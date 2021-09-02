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Президент «Сампдории»: для всех хорошо, что Роналду ушёл в «Манчестер Юнайтед»

Президент «Сампдории»: для всех хорошо, что Роналду ушёл в «Манчестер Юнайтед»
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Президент «Сампдории» Массимо Ферреро прокомментировал переход португальского форварда Криштиану Роналду из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед».

«Иногда лучше потерять в деньгах, чем удерживать того, кто не хочет остаться. Такой игрок уже не будет выкладываться по полной. Для всех хорошо, что Роналду ушёл в „Манчестер Юнайтед“. Для него самого это лучший вариант, ведь он уже не был прежним Роналду», — приводит слова Ферреро Sky Sport Italia.

Криштиану уже выступал за манкунианцев в период с 2003 по 2009 год, перебравшись туда из лиссабонского «Спортинга», в котором начинал карьеру. За «Ювентус» нападающий играл с 2018 года. Португалец стал лучшим бомбардиром чемпионата Италии в прошлом сезоне, забив 29 голов.

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Видеообзор матча «Вулверхэмптон» — «Манчестер Юнайтед»

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