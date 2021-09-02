«Он лучше Сауля». Фанаты «Челси» отреагировали на переход Анджорина в «Локомотив»
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Фанаты «Челси» отреагировали в «Твиттере» на переход 19-летнего полузащитника Фаустино Анджорина в московский «Локомотив». Футболист проведёт за железнодорожников сезон-2021/2022 на правах аренды.
- «Провал», — написал пользователь Kofi.
- «Будущая икона», — написал пользователь Righty.
- «Он лучше Сауля», — написал пользователь Osman.
- «Это нужно для его развития. Хороший ход», — написал пользователь Sophia.
- «Удачи, надеюсь, ты разорвёшь всех под руководством Рангника», — написал пользователь Bolingoli9.
- «Челси» — арендная фабрика», — написал пользователь Cric Nerd.
- «Удачи тебе! Усердно работай в России, и скоро ты будешь в основной команде», — написал пользователь Ofoti Hanson.
- «Ральф Рангник собирается превратить этого мальчика в абсолютного монстра на поле», — написал пользователь Hybrid Havertz.
- «Маленький клуб», — написал пользователь Insidowsor.
Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.
Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.
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