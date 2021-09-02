«Он лучше Сауля». Фанаты «Челси» отреагировали на переход Анджорина в «Локомотив»

Фанаты «Челси» отреагировали в «Твиттере» на переход 19-летнего полузащитника Фаустино Анджорина в московский «Локомотив». Футболист проведёт за железнодорожников сезон-2021/2022 на правах аренды.

«Провал», — написал пользователь Kofi.

«Будущая икона», — написал пользователь Righty.

«Он лучше Сауля», — написал пользователь Osman.

«Это нужно для его развития. Хороший ход», — написал пользователь Sophia.

«Удачи, надеюсь, ты разорвёшь всех под руководством Рангника», — написал пользователь Bolingoli9.

«Челси» — арендная фабрика», — написал пользователь Cric Nerd.

«Удачи тебе! Усердно работай в России, и скоро ты будешь в основной команде», — написал пользователь Ofoti Hanson.

«Ральф Рангник собирается превратить этого мальчика в абсолютного монстра на поле», — написал пользователь Hybrid Havertz.

«Маленький клуб», — написал пользователь Insidowsor.

Анджорин провёл за основную команду синих пять матчей, результативными действиями не отметился. Одной из встреч стала игра 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов — 2020/2021 с «Краснодаром» (1:1), в которой Фаустино сыграл 80 минут. За молодёжную команду «Челси» Анджорин провёл 35 матчей, забил 16 голов, отдал 12 голевых передач.



Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость англичанина в € 2,3 млн. Его контракт с «Челси» действителен до лета 2025 года.