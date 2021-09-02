Источник: «Уфа» может задержать зарплаты игрокам, чтобы хватило денег на выезд в Сочи

В «Уфе» назревает сложная финансовая ситуация. Клуб может задержать зарплаты своим футболистам, чтобы хватило денег на выезд в Сочи, где состоится матч 7-го тура РПЛ «Сочи» — «Уфа», информирует «Бизнес Online».

Согласно сведениям источника, на данный момент в бюджете «Уфы» есть сумма, позволяющая рассчитаться с футболистами за август. Но в таком случае деньги будут потрачены под ноль, и клуб не сможет осуществить выезд в Сочи. Настолько сложная финансовая ситуация наблюдается впервые за всю историю существования «Уфы».

Ранее генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов решил оставить без комментариев вопросы журналистов по поводу сложного финансового положения клуба и возможного срыва матча с «Сочи».