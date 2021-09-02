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Объявлены кандидаты на звание лучшего игрока августа в английской Премьер-лиге

Объявлены кандидаты на звание лучшего игрока августа в английской Премьер-лиге
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Официальный сайт английской Премьер-лиги представил список кандидатов на звание лучшего игрока по итогам августа. В этот перечень вошли: Маркос Алонсо («Челси»), Майкл Антонио («Вест Хэм Юнайтед»), Саид Бенрахма («Вест Хэм Юнайтед»), Эрик Дайер («Тоттенхэм Хотспур»), Демарай Грей («Эвертон»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»).

Победитель будет объявлен на следующей неделе.

По итогам трёх туров в турнирной таблице АПЛ лидирует «Тоттенхэм», набравший 9 очков. По 7 очков в активе «Вест Хэма», «Манчестер Юнайтед», «Челси», «Ливерпуля» и «Эвертона».

Лучшим бомбардиром турнира является Майкл Антонио, забивший 4 гола. Матчи 4-го тура пройдут с 11 по 13 сентября.

Видео гола Антонио в матче с «Кристал Пэлас»

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