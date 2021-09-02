Стали известны клубы РПЛ, которым предложили приобрести Пьянича

Полузащитника «Барселоны» Миралема Пьянича предлагали приобрести «Зениту», «Спартаку», «Локомотиву», ЦСКА и «Рубину» на правах аренды, сообщает Todofichajes.com. Ранее появилась информация, что футболист может продолжить карьеру в Российской Премьер-Лиге.
Сам Миралем Пьянич хочет вернуться в «Ювентус» и ждёт предложения бьянконери. Его агент Фали Рамадани до сих пор пытается достичь соглашения с руководством «Ювентуса». По появившейся информации, Пьянич покинет «Барселону» в это трансферное окно.
Напомним, футболист перебрался в «Барселону» летом 2020 года, подписав контракт на четыре года. В обратном направлении последовал бразильский полузащитник Артур. В минувшем сезоне Пьянич принял участие в 30 встречах за сине-гранатовых во всех турнирах, в которых не отметился результативными действиями.
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