Ловчев: хочется солидного тренера, а Карпин про Дзюбу шутит. Вижу неуверенность в себе

Бывший футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев прокомментировал результат матча отбора ЧМ-2022 Россия — Хорватия (0:0).

«Кто бы сейчас ни пришёл в сборную России, хотя бы и Гвардиола, ничего не изменится кардинально. Тем более за три дня подготовки что-то сделать трудно. Любой тренер имеет дело с тем контингентом игроков, который сейчас у нас есть.

У нас нет сейчас, по большому счёту, классных футболистов. Вчера Дивеев сыграл относительно неплохо, Гильерме выручил в том моменте, когда хорват выскочил один на один. Но в другом моменте он не выручит. Потому что игроки у нас весьма среднего уровня. И неважно, кто будет на поле — Зобнин, Баринов или Смолов. У нас есть набор игроков, но нет командной игры.

Черчесова ругали за то, что команда слабо играет в атаке. А что, вчера сильно сыграли в атаке? В основе вышел, как сказали комментаторы, завуалированный центрфорвард Миранчук. И что он показал? Неважно — завуалированный или ещё какой, не от названия позиции на поле зависит, а от мастерства футболиста.

Меня в этой истории беспокоит одна мысль. Тренер сборной должен быть солидным человеком. А мы слышим шутки про Дзюбу. А хочется услышать, почему Карпин выбрал именно такую тактику, почему поставил или не поставил такого или иного футболиста. А я увидел неуверенного в себе, нервного парня. Карпин говорит, что хотел команду раскрепостить. Ну а сам-то себя он видел?

Для нынешней нашей команды это хороший результат. И пусть у хорватов не было Модрича, но многие футболисты играют в сильных чемпионатах. Они объективно более мастеровитые ребята. И, как говорят в таких случаях, пронесло. Но повторю, другого и ждать не приходилось.

Захарян? Нормальный парень, единственный момент он и создал — смело ворвался, пробил. Лучший игрок матча в нашей сборной. Думаю, он будет прибавлять с каждой игрой», — приводит слова Ловчева «Советский спорт».