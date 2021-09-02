Ди Мария: я называю Месси гномом, а он меня – лапшой

Полузащитник «Пари Сен-Жермен» и национальной команды Аргентины Анхель Ди Мария рассказал о дружеских отношениях с партнёром по сборной, а теперь ещё и по клубу – Лионелем Месси.
«В моей карьере мне не хватало вишенки на торте: игры с Месси в одном клубе. У меня было несколько шансов перейти в «Барсу», но не удалось. Я очень счастлив видеть его каждый день, а не только когда мы находимся в расположении сборной.
Насколько мы близко дружим? Я его всегда называю «гном». Поначалу этого не было, но когда мы подружились, я стал так шутить. А он стал называть меня «лапшой». Думаю, эти прозвища навсегда сохранятся в нашей дружбе», — приводит слова Ди Марии TyC Sport.
10 августа Месси заключил с «ПСЖ» контракт, рассчитанный на два года. Соглашение включает опцию продления ещё на один сезон.
- 2 сентября 2021
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