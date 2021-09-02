Соболев показал, как разбирается с новичком «Спартака» Кофрие на тренировке

Нападающий «Спартака» Александр Соболев показал, как разбирается с защитником красно-белых Максимилиано Кофрие. Он выложил соответствующее видео в свой «инстаграм».

Ранее «Спартак» на официальном сайте объявил о переходе бельгийского защитника «Сент-Трюйдена» Максимилиано Кофрие. Срок действия соглашения не сообщается. 24-летний бельгийский футболист будет выступать за «Спартак» под 3-м номером.

В сезоне-2021/2022 Максимилиано провёл за «Сент-Трюйден» пять матчей в чемпионате Бельгии, не отметившись в них результативными действиями. Ранее он выступал за клуб «Васланд-Беверен». Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Кофрие в € 850 тыс.

Соболев перешёл в «Спартак» из «Крыльев Советов» перед началом предыдущего сезона, до этого он выступал за москвичей на правах аренды. Во всех турнирах форвард провёл 45 матчей и забил 19 мячей, а также отдал восемь результативных передач.