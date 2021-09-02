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«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» собрали около € 265 тыс. для фонда помощи психбольным

«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» собрали около € 265 тыс. для фонда помощи психбольным
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«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» направили значительную сумму на благотворительность. Лондонские клубы собрали около € 265 тыс. для фонда помощи людям с психическими проблемами, информирует официальный сайт «Челси».

Речь идёт о благотворительном фонде Mind – главной организации Великобритании в области психического здоровья. Фонд не только помогает людям с психическими расстройствами, а и повышает осведомлённость населения в профильных вопросах.

Лондонские футбольный клубы собрали деньги во время предсезонного турнира The Mind Series. Упомянутые ранее € 265 тыс. – это часть суммы, полученной от продажи билетов и прав на прямые трансляции матчей.

«Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» также поблагодарили болельщиков, которые покупали билеты и оплачивали прямые трансляции.

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