«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм» собрали около € 265 тыс. для фонда помощи психбольным

«Челси», «Арсенал» и «Тоттенхэм Хотспур» направили значительную сумму на благотворительность. Лондонские клубы собрали около € 265 тыс. для фонда помощи людям с психическими проблемами, информирует официальный сайт «Челси».
Речь идёт о благотворительном фонде Mind – главной организации Великобритании в области психического здоровья. Фонд не только помогает людям с психическими расстройствами, а и повышает осведомлённость населения в профильных вопросах.
Лондонские футбольный клубы собрали деньги во время предсезонного турнира The Mind Series. Упомянутые ранее € 265 тыс. – это часть суммы, полученной от продажи билетов и прав на прямые трансляции матчей.
«Челси», «Тоттенхэм» и «Арсенал» также поблагодарили болельщиков, которые покупали билеты и оплачивали прямые трансляции.
- 2 сентября 2021
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