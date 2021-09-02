Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус
Поделиться
Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба команды.
Известно, что французский форвард чувствует себя хорошо и находится на изоляции.
Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор он провёл 119 встреч за «аристократов» во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной нападающий — чемпион мира (2018).
«Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91).
Комментарии
- 2 сентября 2021
-
17:58
-
17:42
-
17:33
-
17:17
-
17:11
-
16:50
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:16
-
16:05
-
15:55
-
15:46
-
15:35
-
15:28
-
15:12
-
14:57
-
14:41
-
14:29
-
14:22
-
14:18
-
13:55
-
13:44
-
13:42
-
13:36
-
13:29
-
13:27
-
13:23
-
13:13
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:27
-
12:13
-
12:08
Партнерский контент