Нападающий итальянского футбольного клуба «Милан» Оливье Жиру сдал положительный тест на коронавирус. Об этом сообщила пресс-служба команды.



Известно, что французский форвард чувствует себя хорошо и находится на изоляции.

Напомним, Жиру стал игроком «Челси» зимой 2018 года, перейдя из «Арсенала» за € 17 млн. С тех пор он провёл 119 встреч за «аристократов» во всех турнирах, в которых отметился 39 забитыми мячами и 14 результативными передачами. С 2011 года Жиру вызывается в национальную команду Франции. В составе сборной нападающий — чемпион мира (2018).



«Милан» в 38 матчах набрал 79 очков и занял второе место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2020/2021. Чемпионом страны стал миланский «Интер» (91).