Криштиану Роналду прокомментировал незабитый пенальти в игре со сборной Ирландии
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Нападающий сборной Португалии и футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал незабитый пенальти в игре со сборной Ирландии.
«Это часть игры, часть моего занятия. Иногда ты забиваешь, а иногда ошибаешься и не реализуешь момент. Главное, что я всегда верю в себя до конца игры. Очень счастлив, что забил и побил рекорд, а команда выиграла матч», – цитирует португальца Sky Sports.
Напомним, в 180 матчах за сборную Португалии Криштиану Роналду удалось отметиться 111 забитыми мячами и 41 результативной передачей. В составе национальной команды ему удалось завоевать золото чемпионата Европы 2016 года, бронзу Евро-2012 и серебро Евро-2004, также он выигрывал Лигу наций УЕФА в 2019 году.
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