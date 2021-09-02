Ди Мария не включил Роналду и Неймара в список лучших одноклубников, с которыми он играл
Поделиться
Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал пять лучших игроков, с которыми он вместе выступал. Первое место в списке Ди Марии занял партнёр аргентинца по сборной и клубу Лионель Месси. На втором месте — полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти. Тройку лучших бывших одноклубников Ди Марии замкнул шведский форвард Златан Ибрагимович.
На четвёртом месте — Лука Модрич, на пятом — Тони Кроос.
Любопытно, что Ди Мария не включил форварда «ПСЖ» Неймара и экс-нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Говоря о Роналду, Ди Мария объяснил, что ему нравятся игроки, которые здорово действуют на ограниченном пространстве.
Ранее Ди Мария также назвал голландца Луи ван Гала худшим тренером в своей карьере.
Новость по темеАнхель Ди Мария назвал худшего тренера в своей карьере
Комментарии
- 2 сентября 2021
-
19:45
-
19:39
-
19:32
-
19:22
-
19:10
-
18:46
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:28
-
18:21
-
18:20
-
17:58
-
17:42
-
17:33
-
17:17
-
17:11
-
16:50
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:16
-
16:05
-
15:55
-
15:46
-
15:35
-
15:28
-
15:12
-
14:57
-
14:41
-
14:29
-
14:22
-
14:18
-
13:55
Партнерский контент