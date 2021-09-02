Ди Мария не включил Роналду и Неймара в список лучших одноклубников, с которыми он играл

Аргентинский полузащитник «ПСЖ» Анхель Ди Мария назвал пять лучших игроков, с которыми он вместе выступал. Первое место в списке Ди Марии занял партнёр аргентинца по сборной и клубу Лионель Месси. На втором месте — полузащитник «ПСЖ» Марко Верратти. Тройку лучших бывших одноклубников Ди Марии замкнул шведский форвард Златан Ибрагимович.

На четвёртом месте — Лука Модрич, на пятом — Тони Кроос.

Любопытно, что Ди Мария не включил форварда «ПСЖ» Неймара и экс-нападающего мадридского «Реала» Криштиану Роналду. Говоря о Роналду, Ди Мария объяснил, что ему нравятся игроки, которые здорово действуют на ограниченном пространстве.

Ранее Ди Мария также назвал голландца Луи ван Гала худшим тренером в своей карьере.