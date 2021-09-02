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Пиняев рассказал о пользе выступления в ЮФЛ

Пиняев рассказал о пользе выступления в ЮФЛ
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Полузащитник «Крыльев Советов» Сергей Пиняев рассказал, какое влияние на него оказало выступление в Юношеской футбольной лиге (ЮФЛ). Пиняев выступал в ЮФЛ за академию «Чертаново». Он в девяти матчах забил один мяч и отдал две результативные передачи.

«Само собой, участие в турнире ЮФЛ помогло моему развитию как в личностном плане, так и в игровом, дало мне мотивацию и возможность идти дальше. Рад, что имел такую возможность и мне удалось провести год в Юношеской футбольной лиге. Она внесла вклад в моё развитие, потому что всё шло постепенно, шаг за шагом», — приводит слова полузащитника «Крыльев Советов» «Спорт-экспресс».

В России функционируют несколько лиг ЮФЛ, которые рассчитаны на игроков различных возрастов.

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