Источник: экс-футболист «Тоттенхэма» Орье может продолжить карьеру в чемпионате России

Экс-футболист «Тоттенхэма» защитник Серж Орье может продолжить карьеру в чемпионате России. Об этом в своём «твиттере» сообщил журналист Майкл Бридж.

По информации инсайдера, футболист хотел бы остаться в Англии и готов принять предложение лондонского «Арсенала». Также у Орье есть предложения из России, Франции и Турции.

Напомним, в сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен». Осенью 2020 года Серж Орье на захотел переходить в московский «Спартак». Президент «шпор» Даниэль Леви уже практически согласовал сделку, которая предполагала выплату солидной денежной суммы. Но игрок не выразил желания перебираться в Россию.