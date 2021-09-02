Ди Канио: Роналду провёл отличный сезон в «Ювентусе», но чемпион должен брать трофеи

Бывший итальянский футболист Пауло ди Канио прокомментировал возвращение португальского нападающего Криштиану Роналду в «Манчестер Юнайтед». Ранее стало известно, что Роналду переходит из «Ювентуса» в «МЮ».

«Глядя на этот трансфер, я думаю, что этот парень возвращается в команду, в которой сделал удивительную карьеру. Он при сэре Алексе Фергюсоне вырос из мальчика в мужчину. Но нужно понимать все особенности перехода. Да, это здорово с точки зрения продаж товаров, с точки зрения бренда, даже если Криштиану им особо не нужен.

Роналду провёл отличный сезон, забил 30 мячей за «Ювентус». Но чемпион должен выигрывать трофеи.

«Манчестер Юнайтед» — лучшая команда для него, его все в клубе любят. Фанаты не будут смотреть на его возраст, он — легенда. Но это — инвестиция в настоящее, а не будущее», — цитирует Ди Канио Football Italia.