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Микель Артета оценил работу «Арсенала» на трансферном рынке

Микель Артета оценил работу «Арсенала» на трансферном рынке
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Главный тренер футбольного клуба «Арсенал» Микель Артета оценил работу скаутов на трансферном рынке.

«Сейчас ситуация на рынке сложная. У нас было много дел, в итоге мы оформили где-то 16-17 переходов, это много. Клуб проделал большую работу, владельцы нас поддержали. Я очень доволен. 16-17 изменений в составе – это много. Теперь надо, чтобы футболисты сыгрались. Некоторые даже не тренировались с остальной командой. У нас хорошие ребята, они помогут новичкам освоиться в сжатые сроки и приступить к работе с командой», – приводит слова Артеты пресс-служба «канониров».

Напомним, «Арсенал» в летнее трансферное окно приобрёл полузащитника Мартина Эдегора, вратаря Аарона Рамсдейла и защитника Бена Уайта.

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