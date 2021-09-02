Экс-защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов перешёл в «Химки»

Экс-защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Максим Карпов перешёл в подмосковные «Химки». Об этом сообщала пресс-служба химчан.

«Защитник «Крыльев Советов» Максим Карпов перешёл в «Химки» на правах аренды до конца сезона. Приветствуем Максима в «Химках» и желаем успешного сезона в нашей команде!» — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте подмосковного клуба.

Напомним, 26-летний Карпов перешёл в «Крылья Советов» из второй команды «Зенита» в январе 2019 года. С тех пор он провёл за самарцев 29 игр, в которых забил один мяч. На счету футболиста три матча за юношескую сборную России, а также четыре встречи за молодёжную команду в квалификации к Евро-2017.