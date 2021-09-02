В РПЛ прокомментировали ситуацию с телеправами

Пресс-служба РПЛ дала пояснение по поводу передачи прав на показ чемпионата России.

«В рамках действующего договора по передаче прав на освещение чемпионата России РПЛ должна предоставить действующему партнёру преимущественное право сделать предложение и добросовестно обсудить его условия.

На сегодняшний день предложение получено и будет вынесено на обсуждение в согласованные с клубами сроки.

Обсуждать, комментировать или рассматривать другие предложения РПЛ не будет, пока не выполнит свои обязательства перед партнёром», — сказали «Чемпионату» в пресс-службе РПЛ.

Ранее стало известно, что «Газпром-медиа Холдинг» сделал предложение РПЛ по покупке телеправ на показ матчей лиги. Холдингу принадлежит телеканал «Матч ТВ».