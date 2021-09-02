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Джек Грилиш отреагировал на то, что «Манчестер Сити» заплатил за него € 100 млн

Джек Грилиш отреагировал на то, что «Манчестер Сити» заплатил за него € 100 млн
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Полузащитник английского футбольного клуба «Манчестер Сити» Джек Грилиш рассказал, как чувствует себя в новом клубе.

«Я первый англичанин, за которого заплатили € 100 млн? Звучит круто. Меня радует эта информация. На самом деле, это то, чем стоит гордиться, не так ли? «Манчестер Сити» потратил на меня такую сумму, это показывает, как высоко меня ценят в клубе», – сказал Грилиш в эфире YouTube-канала ITV Sport.

Напомним, Грилиш является воспитанником «Астон Виллы» и защищает цвета клуба с 2012 года, а с прошлого года вызывается в сборную Англии. В прошлом сезоне 25-летний хавбек принял участие в 26 матчах английской Премьер-лиги, в которых забил шесть голов и отдал 12 результативных передач.

«Манчестер Сити» является действующим чемпионом Англии.

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