Семеду освободили под залог в € 10 тыс. Недавно футболиста обвинили в изнасиловании

Сегодня по обвинению в изнасиловании судили защитника греческого футбольного клуба «Олимпиакос» Рубена Семеду.



На заседании 27-летнему португальцу огласили меру пресечения – его освободили под залог в € 10 тыс. Об этом сообщает A Bola.

Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка обратилась в полицию и сообщила, что встретила Семеду в баре в Оропосе, где он напоил её, отвёз в свой дом в Глифаде и изнасиловал вместе со своим агентом. На данный момент 27-летний португальский футболист находится под стражей и даёт показания.



Напомним, Рубен Семеду выступает за «Олимпиакос» с 2019 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Греции, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Семеду выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Вильярреал», «Уэска», «Риу Аве» и в других командах.