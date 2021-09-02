Семеду освободили под залог в € 10 тыс. Недавно футболиста обвинили в изнасиловании

Сегодня по обвинению в изнасиловании судили защитника греческого футбольного клуба «Олимпиакос» Рубена Семеду.
На заседании 27-летнему португальцу огласили меру пресечения – его освободили под залог в € 10 тыс. Об этом сообщает A Bola.
Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка обратилась в полицию и сообщила, что встретила Семеду в баре в Оропосе, где он напоил её, отвёз в свой дом в Глифаде и изнасиловал вместе со своим агентом. На данный момент 27-летний португальский футболист находится под стражей и даёт показания.
Напомним, Рубен Семеду выступает за «Олимпиакос» с 2019 года. В прошлом сезоне футболист принял участие в 30 матчах чемпионата Греции, забил один гол и отдал одну результативную передачу. Ранее Семеду выступал за такие клубы, как «Спортинг», «Вильярреал», «Уэска», «Риу Аве» и в других командах.
- 2 сентября 2021
-
21:05
-
21:01
-
20:57
-
20:57
-
20:36
-
20:29
-
20:01
-
19:59
-
19:57
-
19:50
-
19:45
-
19:39
-
19:32
-
19:22
-
19:10
-
18:46
-
18:45
-
18:41
-
18:40
-
18:32
-
18:28
-
18:21
-
18:20
-
17:58
-
17:42
-
17:33
-
17:17
-
17:11
-
16:50
-
16:44
-
16:37
-
16:29
-
16:16
-
16:05
-
15:55