«Локомотив» анонсировал трансфер игрока Российской Премьер-Лиги

Пресс-служба московского «Локомотива» в официальном «твиттере» футбольного клуба анонсировала переход игрока Российской Премьер-Лиги.

«Планировал этой осенью в Европу, но не получается? Поездом — получится!» — говорится в сообщении.

Предполагается, что таким образом «Локомотив» анонсировал трансфер полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.

Ранее сообшалось, что «Локомотив» оказался готов идти на серьёзное увеличение зарплаты для Константина — почти в четыре раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. Сумма трансфера варьируется от € 5 до 7 млн — бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился. На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист.



Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провёл три матча и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,5 млн.