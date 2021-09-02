«Локомотив» анонсировал трансфер игрока Российской Премьер-Лиги

Пресс-служба московского «Локомотива» в официальном «твиттере» футбольного клуба анонсировала переход игрока Российской Премьер-Лиги.
«Планировал этой осенью в Европу, но не получается? Поездом — получится!» — говорится в сообщении.
Предполагается, что таким образом «Локомотив» анонсировал трансфер полузащитника ЦСКА Константина Марадишвили.
Ранее сообшалось, что «Локомотив» оказался готов идти на серьёзное увеличение зарплаты для Константина — почти в четыре раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. Сумма трансфера варьируется от € 5 до 7 млн — бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился. На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист.
Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провёл три матча и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,5 млн.
- 2 сентября 2021
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