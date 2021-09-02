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Константин Марадишвили перешёл из ЦСКА в «Локомотив»

Константин Марадишвили перешёл из ЦСКА в «Локомотив»
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Российский футболист Константин Марадишвили перешёл из московского ЦСКА в столичный «Локомотив». Об этом сообщила пресс-служба железнодорожников в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что «Локомотив» оказался готов идти на серьёзное увеличение зарплаты для Константина — почти в четыре раза по сравнению с тем, что было в ЦСКА. Сумма трансфера варьируется от € 5 до 7 млн — бонусы зависят от выступлений Марадишвили. Ранее ЦСКА отказался от нескольких предложений, но на это согласился. На переходе настоял сам игрок и отец Константина Коба, сам бывший футболист.

Марадишвили является воспитанником академии ЦСКА. В нынешнем сезоне футболист провёл три матча и забил один мяч. Интернет-портал Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в € 2,5 млн.

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