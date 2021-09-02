Роналду покинул расположение сборной Португалии, он прилетит в Манчестер заранее

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду покинул расположение сборной Португалии, сообщает пресс-служба футбольной федерации страны. Роналду решил уехать из сборной, так как он дисквалифицирован на следующий матч национальной команды.
36-летний бомбардир накануне, 1 сентября, оформил дубль в матче квалификации ЧМ-2022 со сборной Ирландии (2:1). После победного гола Криштиану сорвал футболку и получил жёлтую карточку, празднуя взятие ворот. Из-за этой жёлтой карточки Роналду будет вынужден пропустить матч квалификации ЧМ-2022 со сборной Азербайджана, который состоится 7 сентября в Баку.
Теперь Роналду сможет пораньше присоединиться к «Манчестер Юнайтед», чтобы лучше подготовиться к следующему матчу английского клуба. 11 сентября «МЮ» проведёт матч 4-го тура АПЛ с «Ньюкасл Юнайтед».
- 2 сентября 2021
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