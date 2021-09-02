Руй Витория посетил матч «Спартака» в КХЛ

Главный тренер ФК «Спартак» Руй Витория посетил матч хоккейного «Спартака» в КХЛ. Португальский специалист присутствует на матче первого игрового дня КХЛ «Спартак» — «Адмирал». После двух периодов москвичи ведут со счётом 4:0.

Фото: Эдгар Брещанов, «Чемпионат»

Витория возглавил «Спартак» перед началом нынешнего сезона. Португальский специалист сменил на этом посту Доменико Тедеско, который отказался продлевать контракт с клубом.

Под руководством Витории «Спартак» стартовал неудачно. Москвичи не смогли пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, уступив в квалификации турнира «Бенфике» по сумме двух матчей со счётом 0:4.

В РПЛ у команды дела также складываются неудачно. В шести турах красно-белые набрали лишь семь очков. После этого появились слухи об увольнении Витории.