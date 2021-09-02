Okko готов сделать РПЛ предложение вместе с Первым каналом

Спортивный журналист Василий Конов раскрыл подробности ситуации с телеправами на показ матчей РПЛ. Ранее появилась информация, согласно которой Okko заинтересован в приобретении телеправ. По данным Конова, Okko готов сделать предложение вместе с Первым каналом.
«Okko не может сделать никакого предложения в данный момент, поэтому в РПЛ его и не получали. Так как у «Матча» опция преимущественного права, то в данный момент нет никакого тендера. Нет тендера — нет предложения. То, что в Okko готовы к конкуренции — 100%. Важный момент: Okko готов выступить в связке с Первым каналом (договорённости есть) и обеспечить РПЛ необходимое количество матчей в федеральном эфире. Дальше вопрос в решении Лиги: если сработает преимущественное право, то контракт с «Матчем» будет продлён без тендера (на мой взгляд шансы высоки) и на этом история завершится без интриги. Если будет тендер, то, уверен, нас ждут ещё сюрпризы», — написал Конов в своём телеграм-канале.
- 2 сентября 2021
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