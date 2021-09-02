Экс-защитник футбольного клуба «Крылья Советов» Максим Карпов прокомментировал переход в подмосковные «Химки».
«Очень рад присоединиться к «Химкам». У меня был непростой период, связанный с травмой, но сейчас всё позади — готов играть и приносить пользу команде. «Химки» — известный клуб, с которым я не раз встречался на футбольном поле ещё в ФНЛ. Спасибо руководству и тренерскому штабу, что предоставили такой шанс. Сделаю всё возможное, чтобы помочь «Химкам» в этом сезоне», — цитирует Карпова пресс-служба подмосковного клуба.
Напомним, 26-летний Карпов перешёл в «Крылья Советов» из второй команды «Зенита» в январе 2019 года. С тех пор он провёл за самарцев 29 игр, в которых забил один мяч. На счету футболиста три матча за юношескую сборную России, а также четыре встречи за молодёжную команду в квалификации к Евро-2017.
- 2 сентября 2021
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