«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов

Футбольный клуб «Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В основной список вошли 19 футболистов петербургской команды.

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.



Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулёв.



Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов.



Нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.

Напомним, «Зенит» в Лиге чемпионов выступит в квартете H. На групповом этапе питерцы сыграют с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».