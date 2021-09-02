Футбольный клуб «Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте команды.
В основной список вошли 19 футболистов петербургской команды.
Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.
Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулёв.
Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов.
Нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.
Напомним, «Зенит» в Лиге чемпионов выступит в квартете H. На групповом этапе питерцы сыграют с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».
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