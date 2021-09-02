Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов

«Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов
Комментарии

Футбольный клуб «Зенит» сформировал заявку для участия в групповом этапе Лиги чемпионов. Об этом сообщается на официальном сайте команды.

В основной список вошли 19 футболистов петербургской команды.

Вратари: Михаил Кержаков, Станислав Крицюк, Даниил Одоевский, Давид Бязров.

Защитники: Дуглас Сантос, Вячеслав Караваев, Деян Ловрен, Данил Круговой, Ярослав Ракицкий, Дмитрий Чистяков, Данила Хотулёв.

Полузащитники: Вильмар Барриос, Вендел, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Андрей Мостовой, Магомед Оздоев, Клаудиньо, Малком, Алексей Сутормин, Кирилл Кравцов.

Нападающие: Сердар Азмун, Артём Дзюба, Даниил Кузнецов, Аким Белохонов.

Напомним, «Зенит» в Лиге чемпионов выступит в квартете H. На групповом этапе питерцы сыграют с английским «Челси», итальянским «Ювентусом» и шведским «Мальмё».

Новость по теме
Отец Влашича: «Зенит» предлагал € 35 млн за Николу, но ЦСКА отказал
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021