Марадишвили — о ЦСКА: этот клуб я всегда буду носить в сердце

Экс-игрок ЦСКА Константин Марадишвили после перехода в «Локомотив» попрощался с армейским клубом в своём «инстаграме».

«Красно-синие, это был очень долгий путь вместе. С семи лет я начинал защищать эти цвета. Очень много незабываемых воспоминаний связаны у меня с клубом. Я очень горд, что спустя годы после того, как сидел у телевизора и смотрел на таких футболистов, как Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Георгий Щенников, и других мировых звезд, потом разделял с ними место в раздевалке и на футбольном поле. Спасибо большое молодому поколению: Федьке Чалову, Наиру Тикнизяну, Косте Кучаеву, Ване Облякову, Игорю Дивееву и многим другим, за то, что они помогли мне без труда влиться в эту большую семью. Хочу поблагодарить всех тренеров, которые помогали мне расти, неоднократно давали мне много поддержки и помощи. Спасибо, что разглядели во мне потенциал и дали шанс проявить себя на профессиональном уровне. Хочется поблагодарить медицинский штаб, они постоянно следили за моим здоровьем и помогали мне при необходимости 24/7. Спасибо большое поварам за компот, который на протяжении 14 лет остаётся таким же вкусным. Спасибо охранникам на базе, которые всегда встречали в столь поздний час и изредка рубились со мной в настольный теннис. Огромное спасибо фанатам за поддержку, для меня всегда было честью биться за великий клуб ЦСКА. Я буду сильно скучать по всем. И этот клуб я всегда буду носить в сердце», — написал спортсмен в социальной сети.