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Малкома и Клаудиньо могут отстранить на пять дней, они рискуют пропустить матч с «Челси»

Малкома и Клаудиньо могут отстранить на пять дней, они рискуют пропустить матч с «Челси»
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Бразильские футболисты «Зенита» Малком и Клаудиньо рискуют пропустить стартовый матч команды в Лиге чемпионов c «Челси». Эта встреча будет проходить в Лондоне 14 сентября.

Ранее стало известно, что «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись из расположения сборной Бразилии, где они готовились к матчам квалификации ЧМ-2022. В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон.

Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. Также федерация потребовала наказать «Зенит» за эти действия. Теперь футболистов могут отстранить от футбола на пять дней. В этом случае они не смогут принять участия в матче с «Челси». 5-дневный бан будет отсчитываться с матча квалификации ЧМ-2022 с Перу, который состоится 9 сентября.

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