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Жоржиньо: ощущаю себя итальянцем и люблю эту страну. Бразилия не дала мне исполнить мечту

Жоржиньо: ощущаю себя итальянцем и люблю эту страну. Бразилия не дала мне исполнить мечту
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Полузащитник английского футбольного клуба «Челси» Жоржиньо рассказал о выступлении на национальную команду Италии.

«Выступления за Италию всегда особенные для меня. Выбрать эту страну было легко. Бразилия не давала мне шанса исполнить мечту. Италия сама предложила мне играть за неё, хотя я родился в другой стране. Это очень важно для меня. Да и дедушка мой был итальянцем, что и позволило мне играть за эту страну. Я ощущаю себя итальянцем. Я провёл в этой стране почти полжизни. Я люблю эту страну сильнее и сильнее с каждым днём. Я никогда не забуду, что Италия помогла мне, когда я в этом нуждался», — написал Жоржиньо на сайте The Players Tribune.

Напомним, спортсмен родился в Бразилии и получил итальянское гражданство после переезда в Европу.

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