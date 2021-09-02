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Роналду поблагодарил Кавани за 7-й номер

Роналду поблагодарил Кавани за 7-й номер
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Нападающий английского футбольного клуба «Манчестер Юнайтед» португалец Криштиану Роналду поблагодарил одноклубника уругвайца Эдинсона Кавани за то, что тот уступил ему 7-й номер. Слова форварда в «Твиттере» привела пресс-служба «красных дьяволов».

«Я не был уверен, что получится снова получить этот номер в «Манчестер Юнайтед», так что хотел бы сказать Эди большое спасибо за этот невероятный жест», – говорится в сообщении, опубликованном в социальной сети.

Напомним, в прошлом сезоне в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером выступал форвард Эдинсон Кавани. Правила АПЛ запрещали менять номера, но клуб покинул Дэниел Джеймс, перешедший в «Лидс Юнайтед».

В результате 7-й номер освободился. Теперь его себе забрал Роналду.

За шесть сезонов в «Манчестер Юнайтед» португалец провёл 292 матча, забил 118 мячей и завоевал девять трофеев, включая три титула в АПЛ и титул в Лиге чемпионов.

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