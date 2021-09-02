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Каземиро отреагировал на отзыв «Зенитом» Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии

Каземиро отреагировал на отзыв «Зенитом» Малкома и Клаудиньо из сборной Бразилии
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Полузащитник мадридского «Реала» и сборной Бразилии Каземиро прокомментировал резонансную историю с футболистами «Зенита» Малкомом и Клаудиньо. Они прилетели в расположение сборной Бразилии для подготовки к матчам квалификации ЧМ-2022, но «Зенит» потребовал, чтобы игроки вернулись в Санкт-Петербург.

В «Зените» подсчитали, что позднее возвращение игроков в Санкт-Петербург приведёт к тому, что они не смогут отбыть обязательный карантин перед поездкой в Лондон.

Бразильская федерация футбола отпустила игроков, но подала жалобу в ФИФА, сославшись на правила организации. Также федерация потребовала наказать «Зенит» за эти действия.

«Сложно комментировать это, каждый случай уникален. Лично я всегда прямо говорил в своём клубе, что для меня выступление за сборную является мечтой. Я всегда давал понять, что хочу играть за сборную, чтобы это понимали в клубе.

Что касается Малкома и Клаудиньо, то спортсмены должны уметь быстро адаптироваться. Это неприятная ситуация, каждый мечтает играть за сборную. Но каждый случай имеет свои особенности», — цитирует Каземиро Lance.

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