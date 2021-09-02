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Гол Вернера принёс Германии победу в матче с Лихтенштейном

Гол Вернера принёс Германии победу в матче с Лихтенштейном
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В Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе «Кибунпарк» состоялся матч 4-го тура группы J квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Лихтенштейна принимала Германию. Встреча закончилась скромной победой гостей — 2:0.

В концовке первого тайма немцы вышли вперёд после точного удара форварда Тимо Вернера. Точку в матче на 77-й минуте поставил Лерой Зане.

Сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице группы J, набрав 9 очков в четырёх турах.

Лидирует в группе сборная Армении (10). Сборная Лихтенштейна потерпела четыре поражения с общим счётом 1:12. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.

ЧМ-2022 - Европа. Группа J. 4-й тур
02 сентября 2021, четверг. 21:45 МСК
Лихтенштейн
Окончен
0 : 2
Германия
0:1 Вернер – 41'   0:2 Зане – 77'
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