Гол Вернера принёс Германии победу в матче с Лихтенштейном

В Санкт-Галлене (Швейцария) на стадионе «Кибунпарк» состоялся матч 4-го тура группы J квалификации чемпионата мира 2022 года. Сборная Лихтенштейна принимала Германию. Встреча закончилась скромной победой гостей — 2:0.

В концовке первого тайма немцы вышли вперёд после точного удара форварда Тимо Вернера. Точку в матче на 77-й минуте поставил Лерой Зане.

Сборная Германии занимает второе место в турнирной таблице группы J, набрав 9 очков в четырёх турах.

Лидирует в группе сборная Армении (10). Сборная Лихтенштейна потерпела четыре поражения с общим счётом 1:12. Команда занимает последнее место в турнирной таблице.