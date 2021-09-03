Эдуарду Камавинга прокомментировал переход в «Реал»

Полузащитник испанского футбольного клуба «Реал Мадрид» Эдуарду Камавинга прокомментировал переход в испанскую команду из французского «Ренна».



«Да, я всю жизнь мечтал играть за «Реал Мадрид». Наверное, все об этом мечтают. Я счастлив, что мне удалось этого добиться. Ожидаю, что меня приведёт в восторг матч на переполненном «Сантьяго Бернабеу», – приводит слова Камавинги испанская газета AS.

Напомним, Эдуарду Камавинга является воспитанником «Ренна» и выступает за главную команду с 2019 года. С прошлого года вызывается в сборную Франции, однако преимущественно по-прежнему играет за молодёжку. В минувшем сезоне хавбек провёл 35 матчей в Лиге 1, забил один гол и отдал две результативные передачи.