Рахим Стерлинг посвятил гол стримерше, скончавшейся из-за COVID-19

Игрок английского футбольного клуба «Манчестер Сити» и сборной Англии Рахим Стерлинг посвятил мяч, забитый в матче с национальной команды Венгрии, который состоялся в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года, который пройдёт в Катаре, стримерше Стеффи Грегг, которая недавно скончалась после заболевания коронавирусом. Соответствующее фото опубликовали в «твиттере» B/R Football.

«Люблю тебя, Стеффи Грегг», — такая надпись была на футболке, которая была надета под игровой формой спортсмена.

Напомним, сегодня на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште в рамках квалификации на чемпионат мира 2022 года сборная Англии встречалась с национальной командой Венгрии. Матч завершился уверенной победой англичан со счётом 4:0. Рахим Стерлинг забил гол и отдал результативную передачу на Гарри Кейна.