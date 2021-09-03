Стерлинг и Беллингем подверглись расистским оскорблениям во время матча Венгрия — Англия

Футболисты сборной Англии Рахим Стерлинг и Джуд Беллингем подверглись расистским оскорблениям во время матча со сборной Венгрии в отборочном этапе ЧМ-2022, сообщает Daily Mail. Матч четвертого тура состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился разгромной победой англичан со счётом 4:0.
Как сообщает источник, во время матча с трибун болельщиков сборной Венгрии были слышны «обезьяньи уханья».
Напомним, в июле УЕФА наказал сборную Венгрии из-за дискриминационного поведения фанатов двумя матчами без зрителей. Наказание носит условный характер с испытательным сроком два года. Также федерация футбола Венгрии оштрафована на € 100 тысяч.
В следующем матче сборная Венгрии сыграет с Албанией, а Англия встретится с Андоррой. Оба матча пройдут 5 сентября.
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