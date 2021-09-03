Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время матча с Венгрией

Футболистов сборной Англии забросали пластиковыми стаканчиками во время во время матча со сборной Венгрии в отборочном этапе ЧМ-2022. Матч четвертого тура состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился разгромной победой англичан со счётом 4:0.

После гола Рахима Стерлинга болельщики сборной Венгрии стали кидать пластиковые стаканчики в сторону футболистов национальной команды Англии. Отметим, защитник сборной Англии Кайл Уолкер и полузащитник Джек Грилиш сделали вид, будто пьют из брошенных в них стаканов.

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Напомним, в июле УЕФА наказал сборную Венгрии из-за дискриминационного поведения фанатов двумя матчами без зрителей. Наказание носит условный характер с испытательным сроком два года. Также федерация футбола Венгрии оштрафована на € 100 тысяч.