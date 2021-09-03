Гарет Саутгейт высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков сборной Англии

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт высказался о расистских оскорблениях в адрес игроков своей команды со стороны болельщиков сборной Венгрии во время матча отбора ЧМ-2022. Матч четвертого тура состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился разгромной победой англичан со счётом 4:0.

«Эта группа игроков и сотрудников больше не может бороться с расизмом. Другие люди должны предпринять правильные действия, чтобы попытаться добиться прогресса. Наши игроки не могут сделать ничего большего, чем они делали за последние два или три года, пытаясь донести правильные сообщения, занять правильную позицию. Другие люди должны защищать их. В основном я защищаю своих игроков, но и власть должна их защищать. Они не должны подвергаться какой-либо форме расизма. Нечестно критиковать всех венгерских болельщиков. Многие вели себя очень хорошо. Необходимо говорить с ответственными лицами. Я думаю, есть доказательства оскорблений, людей снимали на видео, и мы надеемся, что власти с этим справятся», — приводит слова Саутгейта The Guardian.

В следующем матче сборная Венгрии сыграет с Албанией, а Англия встретится с Андоррой. Оба матча пройдут 5 сентября.