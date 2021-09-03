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Гарри Кейн: отличная ночь для нас, сборная Англии одной ногой на чемпионате мира

Гарри Кейн: отличная ночь для нас, сборная Англии одной ногой на чемпионате мира
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Нападающий сборной Англии Гарри Кейн прокомментировал разгромную победу в матче отборочного этапа ЧМ-2022 со сборной Венгрии. Матч четвертого тура состоялся на стадионе «Пушкаш Арена» в Будапеште и завершился разгромной победой англичан со счётом 4:0.

«Фантастический результат. Мы знали, что это будет трудная игра. Знали, что если победим, это поставит нас в отличное положение, мы одной ногой на чемпионате мира. Отличная ночь для нас. Ширина была ключевым фактором. Мы использовали открытое пространство. Они устали, и мы смогли этим воспользоваться. Мы воспользовались своим шансом, когда это было необходимо», — приводит слова Кейна официальный сайт УЕФА.

Сборная Англии одержала 4 победы в 4 матчах и единолично возглавляет турнирную таблицу своей группы. В следующем матче сборная Венгрии сыграет с Албанией, а Англия встретится с Андоррой. Оба матча пройдут 5 сентября.

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