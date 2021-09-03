Крыховяк и Классон забили за сборные, Марадишвили перешёл в «Локо». Главное к утру

Игроки «Краснодара» Виктор Классон и Гжегош Крыховяк отметились голами в победных матчах Швеции и Польше в отборе к ЧМ-2022, Криштиану Роналду будет выступать в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером, а футболист Константин Марадишвили перешёл из ЦСКА в «Локомотив». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».
1. Константин Марадишвили перешёл из ЦСКА в «Локомотив».
2. Швеция обыграла Испанию, Классон забил победный мяч.
3. Польша обыграла Албанию. Левандовски и Крыховяк забили по голу.
4. Криштиану Роналду будет выступать в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером.
5. Фомин покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной.
6. Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2022.
7. Бразилия обыграла Чили в отборочном турнире к ЧМ-2022.
8. Российские волейболисты начали чемпионат Европы с поражения от Турции.
9. Okko готов сделать РПЛ предложение вместе с Первым каналом.
10. Малкома и Клаудиньо могут отстранить на пять дней, они рискуют пропустить матч с «Челси».
11. Карацев в пяти сетах одержал волевую победу над Томпсоном на US Open.
12. «Спартак» с победы начал регулярный чемпионат КХЛ, уверенно обыграв «Адмирал».
13. Экс-футболист «Тоттенхэма» Орье может продолжить карьеру в чемпионате России.
14. Павлюченкова вышла в третий круг US Open и сыграет с Грачёвой.
15. Армения сыграла вничью с Северной Македонией и сохранила лидерство в группе в отборе ЧМ.
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