Крыховяк и Классон забили за сборные, Марадишвили перешёл в «Локо». Главное к утру

Игроки «Краснодара» Виктор Классон и Гжегош Крыховяк отметились голами в победных матчах Швеции и Польше в отборе к ЧМ-2022, Криштиану Роналду будет выступать в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером, а футболист Константин Марадишвили перешёл из ЦСКА в «Локомотив». Главные новости к утру – в подборке «Чемпионата».

1. Константин Марадишвили перешёл из ЦСКА в «Локомотив».

2. Швеция обыграла Испанию, Классон забил победный мяч.

3. Польша обыграла Албанию. Левандовски и Крыховяк забили по голу.

4. Криштиану Роналду будет выступать в «Манчестер Юнайтед» под 7-м номером.

5. Фомин покинул расположение сборной России из-за проблем со спиной.

6. Сборная Аргентины с Месси обыграла Венесуэлу в отборе на ЧМ-2022.

7. Бразилия обыграла Чили в отборочном турнире к ЧМ-2022.

8. Российские волейболисты начали чемпионат Европы с поражения от Турции.

9. Okko готов сделать РПЛ предложение вместе с Первым каналом.

10. Малкома и Клаудиньо могут отстранить на пять дней, они рискуют пропустить матч с «Челси».

11. Карацев в пяти сетах одержал волевую победу над Томпсоном на US Open.

12. «Спартак» с победы начал регулярный чемпионат КХЛ, уверенно обыграв «Адмирал».

13. Экс-футболист «Тоттенхэма» Орье может продолжить карьеру в чемпионате России.

14. Павлюченкова вышла в третий круг US Open и сыграет с Грачёвой.

15. Армения сыграла вничью с Северной Македонией и сохранила лидерство в группе в отборе ЧМ.