Глава ВТБ назвал главные цели московского «Динамо» на сезон

Глава ВТБ Андрей Костин рассказал о задачах московского «Динамо» на сезон-2021/2022.



«Мы же обещали, что подтянем «Динамо», внедряем новые технологии, ноу-хау. Я бы сразу не очень радовался – надо ещё прожить. ВТБ взялся за это, и к 100-летию клуба хотелось бы выйти с хорошим результатом. Надеемся, что удастся удержаться в первых рядах. Будем стараться завоевать медали, но важно выйти в еврокубки», — цитирует Костина ТАСС.



Напомним, в матче шестого тура Российской Премьер-Лиги московское «Динамо» сыграло вничью с «Локомотивом» (1:1). «Динамо» в шести стартовых турах чемпионата России набрало 13 очков и занимает второе место в турнирной таблице. «Локомотив», набравший 12 очков, занимает пятое место в таблице РПЛ.

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