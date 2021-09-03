Ляич расторгнет контракт с «Бешикташем». У него проблемы в клубе из-за интереса «Спартака»

Полузащитник турецкого «Бешикташа» Адем Ляич расторгнет контракт с клубом. Причиной тому послужил сорвавшийся переход игрока в «Спартак», информирует инсайдер Николо Скира в своём «твиттере».

Руководство «Бешикташа» согласилось досрочно расторгнуть контракт с Ляичем. Интерес к Адему проявляют итальянская «Верона» и греческий ПАОК. Ранее в услугах игрока также был заинтересован московский «Спартак».

Напомним, «Спартак» предложил «Бешикташу» аренду футболиста с правом выкупа. Турецкий клуб принял это предложение. Когда москвичи уже отправили официальные документы «Бешикташу», Ляич отказался от предложения, заявив, что его девушка не хочет жить в Москве. Президент «Бешикташа» Ахмет Нур Чеби пришёл в ярость от поведения серба и потребовал исключить его из состава. Ляич будет работать отдельно от команды.

В ответ на это футболист сделал пост в «Инстаграме» с подписью: «Покорми собаку три дня, и она будет помнить тебя три года. Покорми человека три года, и он забудет тебя через три дня».

Контракт Ляича с турецким клубом рассчитан до конца сезона. Футболист получает € 3,2 млн в год.