Лионелю Месси едва не сломали ногу в матче сборной Аргентины. Фото

Нападающему сборной Аргентины Лионелю Месси едва не сломали ногу в матче отбора ЧМ-2022. Защитник национальной команды Венесуэлы Луис Мартинес пошёл в жёсткий стык с главной аргентинской звездой. Мартинес высоко поднятой прямой ногой воткнулся в Месси, эпизод чудом не завершился серьёзной травмой Лионеля. Венесуэльцу за этот фол арбитр показал прямую красную карточку.
Напомним, в матче девятого тура квалификации чемпионата мира по футболу 2022 года сборная Венесуэлы принимала Аргентину. Встреча состоялась в Каракасе (Венесуэла) на стадионе «Олимпико» и завершилась победой сборной Аргентины со счётом 3:1. Лионель Месси провёл на поле все 90 минут.
Сборная Аргентины поднялась на второе место в турнирной таблице, набрав 15 очков. Сборная Венесуэлы, в свою очередь, осталась на предпоследнем месте, набрав четыре очка.
В следующем туре сборная Аргентины сыграет с Бразилией, а Венесуэла встретится с Перу. Матчи пройдут 5 и 6 сентября соответственно.
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