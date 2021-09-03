Пол Мерсон назвал трансфер, который может помешать «Челси» в борьбе за титул в АПЛ

Бывший нападающий лондонского «Арсенала» Пол Мерсон предположил, что лондонский «Челси» совершил ошибку, отпустив защитника Курта Зума в «Вест Хэм Юнайтед» и не приобретя никого взамен.

««Челси» является одним из главных претендентов на титул, но они напрасно отпустили Зума, не взяв другого защитника. Они играют в три защитника, поэтому им придётся ставить в центр обороны Джеймса, хотя он действует на краю. Если им придётся в таком сочетании проводить по 10, 11, 12 игр в сезоне, то придётся тяжело.

Я уверен, что они отпустили Зума, так как собирались взять Кунде. Может, в «Челси» также считали, что Чалоба будет очень хорош. Думаю, он действительно будет хорош. Но им будет сложно. Когда в Лиге чемпионов пойдут решающие матчи, «Челси» сосредоточится на них. Именно тогда им будет не хватать Зума в Премьер-лиге», — приводит слова Мерсона Sky Sports.

Видеообзор матча «Ливерпуль» — «Челси»

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