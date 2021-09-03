Покинувший «Тоттенхэм» Орье станет игроком «Арсенала». К игроку был интерес из России

Ивуарийский фланговый защитник Серж Орье, который недавно разорвал контракт с «Тоттенхэм Хотспур», продолжит карьеру в другом лондонском клубе – «Арсенале», информирует Sky Sports.
Отмечается, что к Орье был интерес из других стран, в том числе из России, но сам футболист предпочёл остаться в Туманном Альбионе.
Напомним, в сезоне-2020/2021 Серж Орье принял участие в 19 матчах английской Премьер-лиги, в которых отметился двумя забитыми мячами. В лондонский клуб защитник пришёл в 2017 году. До этого ивуариец выступал за «Пари Сен-Жермен».
Осенью 2020 года Серж Орье на захотел переходить в московский «Спартак». Президент «шпор» Даниэль Леви уже практически согласовал сделку, которая предполагала выплату солидной денежной суммы. Но игрок не выразил желания перебираться в Россию.
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