Новичок «Локомотива» Керк обратился к болельщикам «Утрехта», из которого ушёл

25-летний нидерландский вингер Гирано Керк, перешедший из «Утрехта» в московский «Локомотив», обратился к болельщикам нидерландского клуба.
«Дорогие фанаты «Утрехта»! Спасибо за все прекрасные годы! Я горжусь тем, чего добился с 2012 года, когда присоединился к клубу в статусе совсем юного игрока. По прошествии 175 матчей за «Утрехт» я ухожу из клуба навстречу новому приключению.
Благодаря вашей поддержке мне всегда было хорошо, и поэтому вы и клуб всегда будете в моём сердце! Удачи в этом сезоне, до новых встреч», — написал Керк в своём «инстаграме».
Ранее стало известно, что соглашение 25-летнего нидерландского футболиста с московским клубом рассчитано на четыре года. Керк будет выступать за «Локомотив» под 7-м номером. Он стал первым игроком из Нидерландов в истории московского клуба.
Напомним, Керк выступал за основную команду «Утрехта» с 2014 года. В минувшем сезоне Керк забил 8 мячей и сделал 4 голевые передачи в 36 матчах чемпионата Нидерландов. В сезоне-2021/2022 он провёл за «Утрехт» два матча, но результативными действиями не отметился. Минувшим летом интерес к Гирано проявляли «Верона», «Кальяри» и «Лидс».
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